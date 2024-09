Mais de 4.400 operacionais combatiam cerca de 50 fogos às 08h00

Mais de 4.400 operacionais, apoiados por 1.600 meios terrestres, continuavam às 08:00 de hoje a combater cerca de 50 fogos rurais em Portugal continental, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Às 07:45 estavam ativos 46 incêndios no território continental que eram combatidos por 4.492 operacionais, segundo a informação disponível na página oficial da ANEPC na Internet.

Os fogos que lavram há vários dias no distrito de Aveiro continuam a ser os que mobilizam mais operacionais e outros meios.

Em Sever do Vouga, mantinham-se ativos dois incêndios àquela hora: um mobilizava 320 operacionais, com o apoio de 101 veículos, e o outro 296 elementos das forças de socorro e segurança, com o auxílio de 96 veículos.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que deflagrou às 07:20 de segunda-feira mobilizava 406 operacionais, assistidos por 125 meios terrestres.

O fogo que deflagrou no domingo, pelas 15:00, no concelho de Oliveira de Azeméis estava a ser combatido por 408 elementos, apoiados por 156 veículos.

Já no distrito de Viseu, continuava ativo o fogo que lavra em Nelas desde o final da manhã de segunda-feira, com 261 operacionais e 75 veículos no combate às chamas.

Em Castro Daire, o incêndio que começou pelas 21:30 de segunda-feira mobilizava 295 operacionais, assistidos por 90 meios terrestres.

O fogo de Penalva do Castelo, que deflagrou cerca das 00:00 de segunda-feira, era combatido por 157 operacionais, com 43 veículos.

No distrito de Coimbra, o fogo de Tábua para o qual foi dado alerta às 10:39 de terça-feira mobilizava 252 operacionais e 81 meios terrestres.

O incêndio de Arganil, que chegou a ter três frentes ativas e obrigou à evacuação do Centro de Recolha Animal e das aldeias de Salgueiral e Medas, entrou em resolução às 23:01 de terça-feira.

Já no distrito do Porto, o incêndio que deflagrou pelas 13:00 de segunda-feira em Gondomar era combatido por 174 elementos das forças de socorro e segurança e 38 meios terrestres.

Perto das 00:00 de hoje, algumas habitações na zona de Branzelo, em Melres, concelho de Gondomar, foram evacuadas e a população retirada devido aos incêndios, avançou à Lusa o comando-geral da GNR.

Ainda no Porto, o fogo que começou em Paredes pelas 05:20 de terça-feira ocupava 134 operacionais, apoiados por 44 veículos.

O fogo que lavrava em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, estava a ser combatido por 79 operacionais, apoiados por 27 meios terrestres.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam 47.376 hectares.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.