Polícia brasileira prende mulher tentando embarcar com 5Kg de cocaína para Portugal

A Polícia Federal do Brasil disse ontem que deteve uma mulher no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tentando embarcar para Portugal com 5 quilogramas de cocaína na mala.

Segundo um comunicado emitido pela autoridade policial, na segunda-feira, agentes fiscalizavam passageiros e bagagens com o auxílio de cães farejadores, quando perceberam que uma brasileira de 19 anos tinha volumes de cocaína fixados nas estruturas da sua mala.

A mulher, que não foi identificada pelas autoridades policiais, acabou detida em flagrante e será apresentada à Justiça Federal do Brasil, onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.