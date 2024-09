Euro recua mas mantém-se acima de 1,11 dólares

O euro recuou esta terça-feira, dia em que começou a reunião da Reserva Federal (Fed) americana na sequência da qual poderá haver um corte de juros, mas manteve-se acima dos 1,11 dólares.

Pelas 18:03 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1119 dólares, face aos 1,1124 dólares de segunda-feira.

O euro recuou também face à libra, mas subiu em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,1139 dólares.

A reunião de setembro da Reserva Federal (Fed) norte-americana já começou, um encontro que vai durar até quarta-feira e no qual poderá ser decidido o primeiro corte de juros desde 2020.

A expectativa dos analistas e dos mercados é que nesta reunião do comité de política monetária da Fed [FOMC, na sigla em inglês] seja decidido um corte de juros, mas a dimensão ainda é incerta: poderá ser de 25 ou 50 pontos base.

O banco central norte-americano subiu juros pela primeira vez após a pandemia em março de 2022 e aumentou as taxas diretoras por mais dez vezes, até julho de 2023.

Desde aí, a Reserva Federal tem estado em "pausa", com as taxas diretoras no intervalo de 5,25% a 5,50%.

A decisão da Fed será conhecida esta quarta-feira às 19:00 (horas de Lisboa), seguindo-se uma conferência de imprensa do presidente Jerome Powell trinta minutos depois, onde vai explicar as conclusões do FOMC.

Divisas.........terça-feira.......segunda-feira

Euro/dólar.....1,1119...........1,1124

Euro/libra......0,84507..........0,84255

Euro/iene........157,64..........156,45

Dólar/iene.......141,78...........140,65