Corte nos juros garante poupanças de centenas de euros

Bom dia. As principais notícias desta sexta-feira, 13 de Setembro, estão expressas nos jornais nacionais, com destaque para aquela que mais toca aos portugueses, o custo da habitação.

No semanário Expresso:

- "Governo promete construção de 59 mil casas"

- "Argentino começou a preparar a fuga há seis meses"

- "Cirurgiões gerais vão tapar falta de obstetras em cesarianas"

- "Programas de todas as disciplinas vão ser revistos"

- "IRS Jovem é a primeira vítima na negociação do Orçamento"

- "Portugal importa dois terços do peixe que consome"

- "IGF só ouviu a Parpública para fazer relatório sobre a TAP"

- "Republicanos admitem que Kamala conseguiu captar indecisos"

- "Miguel Gomes: 'Não tenho habilidade para fazer os filmes da forma clássica'"

- "Cultura vai a São Bento"

- "Fernando Araújo critica plano do SNS"

- "Greve nas escolas a 4 de outubro"

- "Mais acusações contra Weinstein"

No semanário Nascer do Sol:

- "18 anos de Sol"

- "Pedro Nuno recusa reunir com Montenegro"

- "Santa Casa põe à venda Hospital da Cruz Vermelha"

- "Diretores dos serviços prisionais não queriam demitir-se"

- "Ângelo Correia: 'Foi todo o sistema de segurança interna que falhou'"

- "Turismo do Alentejo quer voos comerciais em Beja"

- "Política. Marques Mendes namora liberais"

- "Portugal Amanhã. Countdown para 2025. O que esperar nos próximos meses?"

- "Fundação Calouste Gulbenkian. Novo Centro de Arte Moderna está pronto e impressiona"

- "Festival de Veneza. A história do festival de cinema mais antigo do mundo"

No Correio da Manhã:

- "Marco Paulo conta ao CM. 'Infelizmente a minha vida não está nas minhas mãos'"

- "Cantor suspende tratamento contra cancro do fígado"

- "Arouca-Sporting. Rúben Amorim: 'Viktor Gyokeres vale 100 milhões de euros'"

- "Banco Central Europeu corta taxas de juro em 0,25%"

- "Avaliada até 1140 milhões. Dinheiro dos contribuintes voa na TAP"

- "Entrevista à CMTV. Vieira. 'Enganei-me a escolher Rui Costa', 'Bruno Lage não foi a primeira opção'"

- "Primeiro jogo de Lage. Akturkoglu e Amdouni espreitam lugar no onze"

- "FC Porto. Deco elogia qualidades do avançado Samu"

- "Patriarca jura 'tolerância zero' aos abusos"

- "Caçado pela PJ. Homem esfaqueia imigrantes em ataque racista no Porto"

- "Educação. Professores deslocados com subsídio mensal entre 150 e 450 euros"

No Público:

- "Santa Casa quer dispensar 207 trabalhadores até ao próximo ano"

- "Um calendário cheio na rentrée. O que vem aí no cinema, na música, na TV, nos livros, nas exposições, no teatro e na dança"

- "Política monetária. BCE corta juros mas não dá pistas sobre próximos passos"

- "Fez-se história. Eles não são astronautas mas caminharam no espaço: 'É lindo'"

- "Não chega IRS e IRC. PS só viabiliza OE se Governo incluir mais propostas suas"

- "Eleições no Benfica. Candidato João Diogo Manteigas denuncia gestão inviável no clube"

No Jornal de Notícias:

- "Nova diretora-geral das prisões condenada pelo Tribunal de Contas"

- "Mercado do Bolhão atinge os 11 milhões de visitantes"

- "Quenda renova com cláusula de 100 milhões"

- "Ferrovia. Falta de comboios ameaça passe de 20 euros"

- "F. C. Porto. Cartões tecnológicos reforçam a paixão"

- "Bombeiros. Protestos são impulsionados por movimentos externos"

- "Póvoa. Professor acusado de abusos sexuais volta à escola"

- "Porto. Preso suspeito de ataque racista contra imigrantes"

No Diário de Notícias:

- "Corte nos juros. Clientes poupam até 650 euros por ano em cada 100 mil de crédito"

- "Quanto vale o apoio de Taylor Swift nas presidenciais dos EUA?"

- "Desporto. Como cresceram os apoios à preparação Olímpica? Los Angeles2028 terá 37 ME"

- "Carlos Pronzato, autor do documentário 'Memórias do 25 de Abril': 'É um dia de grande importância também no Brasil'"

- "Arte. 'El Abrazo' de Juan Genovés abre a 8.ª edição da Mostra Espanha"

- "Venezuela. Portugal assina declaração pela democracia no país. Mas continua sem reconhecer um vencedor"

- "Ana Santos Pinto: 'Não sou fã da ideia dos 2% para a Defesa porque acho que é uma métrica cega'"

- "Montenegro: 'Há muitos alunos que estão a ter menos oportunidades'"

No Negócios:

- "Governo pede contas sobre custo de turbinas no mar"

- "As novas ruralidades à porta de Lisboa"

- "BCE já tem dúvidas sobre recuperação da Zona Euro"

- "Glintt Global está pronta para voltar às aquisições"

- "Comissão garante que BYD se sujeita a taxas mesmo com fábrica húngara"

- "Diogo Malato Moura, responsável do BNP Paribas Portugal: 'Há cada vez mais interesse no mercado português'"

No O Jornal Económico:

- "Bancos exigem ao Fisco devolução de 146 milhões"

- "[Ministro da Economia] Pedro Reis revela alvos: Alemanha, EUA, Coreia, Japão e países árabes"

- "Novo aeródromo em Aveiro ameaça bases para eólicas no mar"

- "Et cetera. O superjuiz brasileiro que pôs na ordem Elon Musk"

- "Governo avalia travão ao aumento de comissões no MB Way"

- "Crise na Volkswagen expõe fraqueza da economia alemã e coloca União Europeia sobre mais pressão"

- "Governador do Banco de Angola quer estabilizar preços e fazer chegar dinheiro a quem produz"

- "Venda do Banco CTT deve receber luz verde de Centeno já em outubro"

- "PS exige ao Governo folga orçamental adicional para acolher propostas socialistas"

No O Jogo:

- "'É jogador de clube grande'. Francisco Moura, 'lateral moderno', é aposta acertada dos dragões, garante João Pedro Sousa"

- "Villas-Boas: 'Temos de honrar o compromisso com a vitória'"

- "Samu como Gyokeres no impacto. Deco elogia reforço portista e trabalho de Zubizarreta"

- "Benfica. 'O Rui Costa não é líder', Luís Filipe Vieira arrasa sucessor mas não assume recandidatura"

- "Arouca-Sporting. 'Plantel mais completo'. Rúben Amorim satisfeito com o mercado, desdramatiza eventual saída de Gyokeres"

- "Oficial: Quenda blindado até 2027"

- "Boavista. Baliza para César ou adolescente. Brasileiro e Tomé, 17 anos, cobrem lesões de titulares"

No A Bola:

- "'Perdoem ter escolhido Rui Costa', Luís Filipe Vieira arrasa atual Benfica em entrevista à CMTV"

- "Sporting. Renovação de Quenda oficializada com cláusula de 100 milhões"

- "A Liga está de volta! Arouca-Sporting. 'Queremos ser bicampeões', Rúben Amorim"

- "FC Porto. Dragões passam fasquia dos 140 mil sócios"

- "Entrevista A Bola. Futsal. 'Em momento algum pode haver facilitismo', João Matos"

E no Record:

- "Vieira diz que se enganou na escolha do sucessor: 'Rui Costa não é líder'"

- "Arouca-Sporting. Vénia a Gyokeres. Treinador e presidente felizes no final do mercado"

- "Sporting. Quenda renovou"

- "FC Porto. Villas-Boas exigente: 'Vivemos de títulos e temos de satisfazer os sócios'"

- "Di María em documentário: 'Não sabia que Lisboa existia'"