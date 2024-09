Audição parlamentar "pode estar ferida de ilegalidade", diz Sancha Campanella

Na primeira audição parlamentar no âmbito dos incêndios que, durante 10 dias arrasaram mais de 5 mil hectares de floresta e mato na Madeira, no mês passado, a deputada Sancha Campanella, do Partido Socialista, diz que esta audição parlamentar pode estar "ferida de legalidade", visto o PS ter anunciado o requerimento de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar responsabilidades no combate aos incêndios.

Afirma que não podem existir duas comissões com o mesmo objectivo, resultando Na exaustão política. "Não queremos ouvir duas vezes as mesmas pessoas".

A dirigir a sessão está Lina Pereira, deputada do JPP, que esclarece que esta audição parlamentar foi deliberada no dia 26 de Agosto, antes do requerimento da comissão de inquérito parlamentar.

"Está a decorrer com o normal funcionamento", disse.

Já Élvio Sousa, também do Juntos Pelo Povo, aponta que audição parlamentar é uma coisa e comissão parlamentar é outra e que "uma não invalida a outra".