'Vice' de Trump insiste na retórica que haitianos comem animais de estimação no Ohio

James D. Vance, 'vice' de Donald Trump às presidenciais norte-americanas, insistiu no sábado nos rumores de que imigrantes haitianos que vivem no Ohio comem animais de estimação, apesar de desmentidos pelo governador local, noticiou a EFE.

Ao ser questionado pela CBS sobre tais rumores que levaram Trump a usá-los no debate televisivo com Kamala Harris, James David Vance, que é senador do Ohio, deu-lhes ainda mais crédito, ao afirmar: "Ouvi cerca de dez casos dos meus eleitores em Springfield, Ohio, dez das quais podem ser verificadas e confirmadas".

"Algumas delas são relatos em primeira mão, como o facto de os migrantes se apoderarem de gansos num parque para os abaterem e comerem", acrescentou o candidato à vice-presidência dos Estados Unidos

A cidade de Springfield está há dias no centro da campanha presidencial entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, com rumores de que os imigrantes haitianos da cidade comem gatos, cães e outros animais de estimação.

Nos últimos dias, estas alegações, veiculadas por Donald Trump no debate, desencadearam ameaças de bomba e encerramentos temporários de escolas, com a polícia em alerta e os imigrantes assustados.

"Condenamos toda a violência e ameaças", disse Vance, contrapondo: "Mas também é preciso dizer que estes problemas terríveis foram causados pela política de fronteiras abertas de Kamala Harris em Springfield".

Springfield, com população maioritariamente branca, tem visto a sua população aumentar nos últimos anos. Fugindo da terrível crise no seu país, cerca de 15 mil haitianos chegaram a uma cidade que tinha menos de 60 mil habitantes em 2020, atraídos pela recuperação económica da cidade e do Ohio.

Entrevistado na ABC, o governador republicano deste estado do Midwest, Mike DeWine, desvalorizou os rumores, que apelidou de "ridículos", apesar ser um apoiante de Trump.

"Esta conversa sobre os haitianos comerem cães, gatos ou qualquer outra coisa tem de acabar. Os haitianos estão em Springfield legalmente. Vieram para trabalhar. O Ohio está a crescer e Springfield está realmente no meio de um renascimento com muitas empresas a instalarem-se aqui", comentou.

Desde que as alegações contra os haitianos surgiram pela voz de Trump, aumentou o número de ameaças contra a comunidade haitiana, conforme refere a EFE, revelando que numa mensagem publicada na Web, a Universidade de Wittenberg recebeu um correio electrónico ameaçando um possível tiroteio no campus para hoje.

Num encontro com os media esta semana, Trump disse que, se for eleito presidente, cumprirá o seu plano para realizar a "maior deportação [de imigrantes] na história do país".

Entretanto, cinco dias após a 'estrela' da música pop Taylor Swift ter dito que vai votar em Kamala Harris nas próximas presidenciais, o candidato republicano Donald Trump replicou que odeia a cantora norte-americana de maior sucesso de momento.

Com uma frase "Eu Odeio Taylor Swift!", Trump desabafou através de sua rede social Truth Social contra a multipremiada artista, a mais ouvida nos últimos anos internacionalmente em plataformas como o Spotify.