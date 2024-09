Segurança Social alerta para tentativas de fraude e aconselha cidadãos a fazerem queixa

O Instituto da Segurança Social confirmou hoje à Lusa que se tem deparado com mensagens fraudulentas em seu nome e aconselha os cidadãos a apresentarem "queixa junto dos órgãos de polícia criminal ou do Ministério Público".

"Efetivamente, o Instituto da Segurança Social (ISS) tem-se deparado com situações relacionadas com o envio de SMS fraudulentos, que não ocorrem relativamente ao sistema da segurança social, mas junto dos cidadãos, pelo que tem emitido alertas de segurança sobre este assunto no portal e redes sociais", adianta o instututo liderado por Octávio Félix de Oliveira, em resposta a questões colocadas pela agência Lusa.

A Lusa tem conhecimento de que nos últimos dias têm circulado uma nova mensagem fraudulenta relacionada com uma suposta liquidação de dívida, na qual se pode ler o seguinte: "Termina hoje o prazo para liquidar o valor em divida à Seg.Social (REF9987) evite a execucao de bens, pague ainda hoje Ent: 11249 Ref: 546580368 Valor: 494,94Euro" [euros].

Questionada pela Lusa sobre esta mensagem, a Segurança Social não confirma se já teve conhecimento da mesma. Não obstante, têm sido recorrentes os alertas publicados pelo instituto sobre tentativas de fraude.

O último alerta foi publicado no 'site' da Segurança Social na segunda-feira e está relacionado com um pedido de pagamento para evitar uma penhora.

"Para além da emissão destes alertas, por norma, o ISS participa este tipo de ocorrências ao Ministério Público", garante ainda fonte oficial da Segurança Social.

Em resposta à Lusa, o instituto reforça ainda o pedido para que os cidadãos confirmem junto dos serviços da Segurança Social sempre que receberem este tipo de SMS, de modo a verificar "a veracidade dos mesmos antes de proceder a qualquer pagamento" e aconselha a "apresentar queixa junto dos órgãos de polícia criminal ou do Ministério Público".