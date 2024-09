Estomatologia, a mais antiga de Portugal

Sabe o que é a Estomatologia? Já ouviu falar nesta palavra? Provavelmente não… Pois bem, hoje venho falar desta especialidade médica. E não, não está relacionado com o estômago.

A Estomatologia é uma especialidade médico-cirúrgica (ou seja, aplica conhecimentos e práticas da medicina clínica, mas também da cirurgia), que se dedicada à investigação, estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de todo o tipo de patologia da boca e anexos. E não, o estomatologista não é dentista. O estomatologista é médico, estudou numa faculdade de medicina e está inscrito na Ordem dos Médicos, tal como o cardiologista, o nefrologista, o médico de família, o ortopedista, entre outros… Já o dentista, este tem a sua formação numa faculdade de medicina dentária e por isso é “médico-dentista” (tem obrigatoriamente que ter o hífen entre as duas palavras).

A Estomatologia aborda várias áreas, como as patologias dentárias, infeções da boca, doenças dos tecidos moles, cancro da cabeça e pescoço, doenças dos ossos maxilares, malformações dento-faciais (pessoas que nasceram com a fenda do palato ou lábio leporino, com o queixo muito para a frente ou muito para trás, ou pessoas com os maxilares pequenos, por exemplo), doenças das glândulas salivares, doença da articulação temporomandibular (a articulação que permite mexer a boca), doença do sono entre outras.

A Estomatologia é das especialidades mais antigas de Portugal. Foi reconhecida como especialidade médica em 1911 e dela provieram a cirurgia maxilofacial e as escolas de dentária. Colabora com muitas outras especialidades, tais como Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Pediátrica, entre outras.

Esta especialidade está em crescimento a nível nacional, contando cada vez mais com médicos jovens e diferenciados, capazes de realizar procedimentos mais complexos e desafiantes. E é uma especialidade que só existe no rectângulo português… Infelizmente não existe na Madeira (ainda?).

Com o novo hospital a ser construído, é sabido que o governo regional quererá fixar e atrair médicos madeirenses para a Madeira. A Estomatologia conta com perto de meia dúzia de madeirenses, certamente capazes de assegurar os cuidados que a população da Madeira e Porto Santo necessita. A criação do serviço de Estomatologia será uma mais-valia para a Região, dada a grande necessidade de cuidados estomatológicos por parte dos madeirenses e portossantenses, mas também para a especialidade, pois permitirá a continuação do seu saudável crescimento.

Com a vinda da Estomatologia, o Serviço Regional de Saúde ganhará uma nova valência, obtendo cada vez mais capacidade de resposta face às necessidades da região.