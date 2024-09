Funchal é das poucas capitais onde aumentou interesse das famílias por casas à venda

Apesar do aumento de 6,5% no preço das rendas em Portugal no último ano, os anúncios de casas para arrendar no idealista receberam, em média, 32 contactos no segundo trimestre de 2024 antes de serem retirados. No entanto, comparativamente ao mesmo período de 2023, o número de contactos por anúncio diminuiu 29%, quando recebiam, em média, 45 contactos, segundo uma análise de dados realizada pelo idealista. Funchal, foi das poucas capitais de distrito/região autónoma que viu aumentar o número de contactos por anúncio, embora também seja das que tenha menos contactos.

Estes dados indicam que a procura por anúncios de casas para arrendar continua elevada, apesar de uma redução no segundo trimestre do ano. O que não indica que haja menos famílias à procura de casa para arrendar, mas sim que existem mais imóveis disponíveis no mercado. Segundo dados do idealista, a oferta de imóveis para arrendamento aumentou 67% no segundo trimestre de 2024. No entanto, os preços mantêm-se altos e fora do alcance da maioria dos portugueses. Ruben Marques, porta-voz do idealista

"A cidade portuguesa onde os anúncios receberam mais contactos no segundo trimestre, foi Portalegre com a média de 58 contactos, seguida por Setúbal (46), Santarém (45), Bragança (41), Viseu (40), Évora (39), Leiria (39), Ponta Delgada (38), Vila Real (36) e Faro (34)" e "com uma média de menos de 30 contactos por anúncio, encontram-se as cidades de Castelo Branco (29), Lisboa (28), Coimbra (26), Aveiro (26), Braga (25) e Beja (24). As cidades que menos contactos receberam, em média, foram a Guarda (18), Viana do Castelo (19), Porto (21) e Funchal (23)", diz o Idealista.

Menos contactos por anúncio em 12 capitais de distrito

Assim, "a média de contactos por anúncio no segundo trimestre, diminuiu em 12 capitais de distrito nos últimos doze meses. Porto foi a cidade onde média de contactos mais desceu, com menos 40% de contactos recebidos. Seguem-se Coimbra (-38%), Viana do Castelo (-35%), Faro (-35%), Lisboa (-32%), Braga (-27%), Évora (-27%), Leiria (-17%), Aveiro (-15%), Santarém (-13%), Castelo Branco (-11%) e Bragança (-3%)", refere. "Por outro lado, os anúncios de casas para arrendar em Portalegre receberam, em média, mais 47% de contactos. Seguem-se Vila Real (mais 15% de contactos), Funchal (12%), Guarda (8%), Viseu (8%), Beja (2%), Ponta Delgada (2%) e Setúbal (1%)".

Estes dados foram "recolhidos e analisados pelo idealista/data, a proptech do idealista que fornece informações destinadas a profissionais para facilitar a tomada de decisões estratégicas, em Portugal, Espanha e Itália. O idealista/data utiliza todos os parâmetros da base de dados do idealista em cada país, bem como outras fontes de dados públicas e privadas para oferecer serviços de avaliação, investimento, angariação e análise de mercado", esclarece os métodos.