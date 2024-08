Cancelamento de arraiais em Câmara de Lobos

Tendo em conta a declaração da situação de calamidade, conforme Resolução do Conselho de Governo Regional nº 634/24 de 19 de agosto, na sequência do incêndio florestal/rural que teve início no dia 14 de Agosto, na freguesia da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava, e que se propagou para o concelho de Câmara de Lobos, em particular para as freguesias do Curral das Freiras, Jardim da Serra e Estreito de Câmara de Lobos, o Serviço Municipal de Protecção Civil, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil informou esta sexta-feira, através de comunicado, que as forças de segurança (PSP) e de Proteção e Socorro (Bombeiros Voluntários) estão empenhados e ficarão de prevenção nas operações decorrentes do incêndio florestal/rural em curso.

Por isso, os arraiais que iriam decorrer este fim-de-semana, na paróquia da Encarnação no Estreito de Câmara de Lobos, e na Paróquia de Nossa Sra. do Livramento no Curral das Freiras, serão adiados para data a definir pelas referidas paróquias, assim que decretado o fim da situação de calamidade pelo Governo Regional.