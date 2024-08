CDU exige melhores condições de trabalho

A CDU desenvolveu uma acção de contactos, na manhã desta sexta-feira, com os trabalhos da Câmara Municipal do Funchal, junto às Oficinas deste município na Fundoa. Na ocasião, a CDU exigiu melhores condições de trabalho.

"A CDU ao longo de anos tem dado voz aos problemas colocados pelos trabalhadores da Autarquia Funchalense, e temos vindo a intervir a vários níveis para que as suas justas reivindicações sejam concretizadas. Continuam a existir faltas de material e equipamentos, que não garantem o desempenho das funções destes trabalhadores cumprindo com todas as regras de higiene e segurança, que lhes deveriam ser asseguradas pela Autarquia", disse a deputada municipal, Herlanda Amado, na ocasião.

Após contacto com os trabalhadores das oficinas, a CDU diz ter sido confrontada, "uma vez mais", com problemas que considera que deveriam estar resolvidos. "Para além dos problemas recorrentes de falta de material, persiste uma situação que não é aceitável, porque não garante a higiene e segurança destes trabalhadores. Os trabalhadores das oficinas continuam sem ver garantidas melhorias exigidas nos espaços comuns de descanso; nos balneários; no espaço onde fazem as refeições; no espaço onde tomam banho e tratam da sua higiene pessoal. Neste local são cerca de 20 trabalhadores para uma única casa de banho e aqui deixamos a pergunta ao executivo camarário, “acham que estas são condições dignas de trabalho numa câmara que tem milhões?", questiona a deputada municipal.

A Câmara Municipal do Funchal não protege os seus trabalhadores permitindo que situações como estas se prolonguem! Questionámos a autarquia e voltaremos a intervir, até que todos os problemas apresentados pelos trabalhadores tenham resolução. Herlanda Amado, deputada municipal do Funchal

"Os trabalhadores da Câmara do Funchal sabem que, podem sempre contar com a nossa intervenção. Na rua a alertar as pessoas para as necessidades de quem aqui trabalha e apresentando propostas para que todas estas necessidades sejam resolvidas", refere em nota enviada.

A concluir diz que o partido acredita que "vale a pena Lutar, e é preciso Lutar todos os dias, fazendo das injustiças que todos enfrentamos, forças para continuar a Lutar".