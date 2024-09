Albuquerque participa na eucaristia do Bom Jesus

Ultimam-se os últimos pormenores para a eucaristia do Nosso Senhor Bom Jesus, uma cerimónia religiosa prevista para as 15h30 e na qual o presidente do Governo Regional marcará presença, de resto como costuma qcontecer pelo menos quando a agenda de Miguel Albuquerque permite.

A homilia estará a cargo dos párocos Duarte Gomes e Óscar Andrade e já são muitos os fiéis que reservam o seu lugar na nave principal da igreja.

No exterior os mais devotos vão compondo o tapete de flores, uma tradição também ela muito peculiar.

Este ano o bom tempo que se faz sentir na localidade vai permitir que o cortejo se faça até a antiga estrada regional, um percurso que se estima dure cerca de uma hora.