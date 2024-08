Ucrânia assinala 33º Dia da Independência da Rússia sem fogo de artifício ou desfiles

A Ucrânia assinalou ontem o seu 33º aniversário do Dia da Independência, mas sem os habituais fogos de artifício, desfiles ou concertos para homenagear milhares de civis e soldados mortos na guerra com a Rússia.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), as redes sociais foram inundadas com mensagens de gratidão e apoio, com ucranianos de todo o país a saudarem-se e a agradecerem aos soldados que estão na linha da frente.

"A independência é o silêncio que sentimos quando perdemos o nosso povo", disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à nação num vídeo publicado no Telegram, acrescentando que "a independência desce ao abrigo durante um ataque aéreo, apenas para resistir e erguer-se uma e outra vez para dizer ao inimigo: 'Não conseguirás nada'".

À capital, Kiev, chegaram pessoas de várias regiões do país, que desfilaram em camisas de várias cores com adornos, incluindo a tradicional camisa branca com bordados vermelhos, reporta a AP.

A Ucrânia declarou a independência da antiga União Soviética em 24 de agosto de 1991.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala no país em 24 de fevereiro de 2022 e, segundo estimativas das Nações Unidas, já morreram mais de onze mil civis ucranianos no conflito.

No entanto, em fevereiro deste ano, no segundo aniversário da guerra, Zelensky afirmou que tinham morrido 31 mil soldados.

Zelensky gravou o seu discurso à nação na cidade de Sumy, no nordeste do país, perto da região russa de Kursk, onde as forças ucranianas fizeram uma incursão surpresa no início do mês. A ação marcou uma viragem surpreendente na guerra e acrescentou uma nova frente.