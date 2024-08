Pirotecnia Minhota escolhida como consultora do Concurso de Fogo de Artifício de Macau

A Pirotecnia Minhota, Lda., com sede em Ponte de Lima e filial no Funchal, Madeira, foi selecionada pelo Turismo de Macau como consultora do 32º Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau.

"O serviço de consultoria proporcionado pela Pirotecnia Minhota, Lda., envolve a presença permanente de dois técnicos consultores durante o decorrer de todo o evento que irão apoiar nas questões de segurança, logística, manuseamento e utilização dos artigos pirotécnicos bem como o apoio às 10 empresas participantes, facilitando a interação entre estas empresas e as autoridades e entidades locais", explica uma nota enviada pela Pirotecnia Minhota.

O 32º Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau conta, este ano, com a participação de 10 empresas, como habitual e conforme anunciadas no site do Turismo de Macau, sendo que Portugal será representado pela empresa portuguesa Pirotecnia Oleirense, Lda.