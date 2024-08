Aniversário da independência da Ucrânia assinalado na Madeira por cerca de 100 pessoas

Cerca de uma centena de cidadãos madeirenses e ucranianos aderiram à marcha organizada pela Associação ‘Ucrânia com Amor’ este sábado, 24 de Agosto, na Madeira, para assinalar o 33.º aniversário da Independência da Ucrânia.

A iniciativa que decorreu no final desta tarde entre o teleférico do Almirante Reis e o Jardim Municipal do Funchal contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, em representação do Presidente do Governo Regional.

Uma ocasião para a governante caminhar junto dos manifestantes numa clara demonstração de apoio aos desafios que os ucranianos enfrentam face à invasão russa.

Acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, por Micaela Freitas, e pela presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Vânia Jesus, a secretária regional, para além de deixar uma mensagem de solidariedade para com o povo ucraniano, relembrou alguns dos apoios, "prontamente, disponibilizados pelo Governo Regional”.

“Desde a chegada dos primeiros ucranianos à Região, foram executados um conjunto de apoios pelos serviços desta Secretaria Regional, apoios esses que serviram para acolher, integrar, e alavancar a vida de muitos os que na Região procuravam um porto seguro” afirmou a governante, durante a sua intervenção, já no Jardim Municipal, dirigindo-se ao povo ucraniano presente na marcha.

A tutelar da pasta da Inclusão deu como exemplo os programas Famílias Voluntárias de Acolhimento, Apoio à Alimentação, Apoio ao Emprego, Apoio à Habitação, Apoio à Formação em Português, entre outros, que “contribuíram para amenizar o sofrimento do afastamento dos familiares e contribuir para a sua integração na Região”, disse.

A governante fez questão de frisar que “uma vez obtido o cartão de residente, qualquer cidadão ucraniano tem direito aos apoios disponibilizados pelo Estado e pelo Governo Regional”.

“Hoje e sempre, impõe-se que estejamos ao lado e do lado de todos os que tiveram de sair do seu país para encontrar paz. O povo madeirense sempre foi um povo solidário e acolhedor”, concluiu.