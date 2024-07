Resultados eleitorais na Venezuela ainda fazem correr tinta na imprensa

Público:

- "Cibercrimes no sector da saúde duplicaram no ano passado"

- "Dez anos da queda do BES - Entre os lesados, há quem não tenha recuperado nada do que investiu"

- "Venezuela - Parceiros de Nicolás Maduro cautelosos com resultados"

- "Actividade económica - Sem ajuda das exportações, Portugal deixou fugir a Espanha"

- "Europa - O trabalho, as prioridades e as comissões dos 21 eurodeputados"

- "Centenário no próximo ano - Levy Baptista: 'O Carlos Paredes é o Carlos Paredes, não há outro igual'"

- "Falta de meios e de peças - Um ano depois, Metro de Lisboa tem mais 19 elevadores e escadas rolantes parados"

Jornal de Notícias:

- "Mortes na ferrovia sobem e redução de passagens de nível abaixo das metas"

- "Luta na rua contra vitória de Maduro"

- "Universidades e polítécnicos com mais 63 milhões"

- "Incêndio que devastou Auto Sueco não põe empregos em risco"

- "Deficiência - Seis em cada dez estão sem trabalho"

- "Barcelos - Moradores desesperam por obras estruturais há 16 anos"

- "Verão - Catarina Furtado rendida aos encantos de Marraquexe"

- "Supertaça - Qenda e Mora são as novas joias e dão brilho ao clássico"

Diário de Notícias:

- "Creches - Governo recusa proposta do Chega para dar acesso prioritário a crianças com pais empregados"

- "Venezuela - Aos pedidos de transparência nos resultados eleitorais, regime de Maduro responde com repressão"

- "Espaço - O mapa do Universo invisível está a ser desenhado com apoio de cientistas portugueses"

- "Paulo Jorge Santos, presidente da associação sindical de profissionais da polícia: 'Muitas vezes os serviços para privados sobrepõem-se à segurança pública'"

- "Líbano - Israel faz mira a comandante do Hezbollah no sul de Beirute"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - José Pedro Vasconcelos, ator e apresentador: 'Nasci com duas pernas esquerdas, o que dá imenso jeito para apanhar conquilhas'"

Negócios:

- "Quem adiou a reforma teve bonificação média de 15%"

- "BES 10 anos após a resolução - Novo Banco, o herdeiro do lastro do 'BES mau'"

- "Sondagem - Larga maioria quer Governo a negociar OE"

- "EDP admite deixar cair concurso de baixa tensão e receber 1,3 mil milhões"

- "Sonae aumenta lucros em semestre com um investimento recorde"

- "Política monetária - Se Trump regressar ao poder, o que será da Fed?"

- "Conjuntura - Após quase estagnar, economia deve recuperar"

- "Os mais poderosos 2024 - #44 Leonor Beleza [Fundação Champalimaud]. #43 José Teixeira [CP]"

O Jornal Económico:

- "Lucro da EDP disparou 75%, apoiado nas renováveis e vendas de ativos"

- "Portugal apanha onda europeia da retoma do crédito à habitação"

- "PIB português desaponta e põe em risco meta para o ano"

- "Inapa afunda 92,5% na primeira sessão bolsista depois de entregar pedido de insolvência. Vale 1,1 milhões de euros"

- "Ataque israelita em Beirute faz aumentar a tensão"

- "Aquapor quer dessalinizadora do Sudoeste Alentejano"

- "Topo da agenda: política monetária e mais resultados"

Correio da Manhã:

- "Ação Judicial: Banco cobra dívida a filho de Salgado. Entidade bancária interpôs processo contra José Barros no início do mês. Crédito de 6.300 euros concedido pelo BES"

- "Reino Unido: Menina portuguesa é a terceira vítima de ataque com faca"

- "Benfica: João Neves em Paris na sexta-feira"

- "Sporting: Amorim prepara defesa de betão"

- "FC Porto: Diogo Costa arranca para a titularidade"

- "Costa: Não volto a ser primeiro-ministro"

- "Meteorologia: Milhares de trovões e raios em três dias"

- "Barómetro Intercampus: Maioria rejeita eleições caso Orçamento seja chumbado"

"Português em Vigo: Viola Mulher que drogou e escapa em carro de luxo"

- "Dados do INE: Economia trava no segundo trimestre do ano"

O Jogo:

- "FC Porto. Vítor Bruno dá-lhes asas"

- "Nico vira goleador e é o principal rosto da liberdade concedida no miolo"

- "Médios marcaram 13 dos 29 golos dos azuis e brancos na pré-época"

- "Otávio 'surpreendido' e confiante no sucesso do novo treinador"

- "V. Guimarães. Nottingham avança por Jota Silva"

- "Russos do Krasnodar também na corrida"

- "Benfica. João Neves mais perto do PSG"

- "Di María vai falhar o arranque"

- "Sporting. Extremos com mira calibrada"

- "Negócio Ioannidis complica-se"

- "Braga. Clubes de França e Emirados na corrida ao congolês - Banza desperta o mercado"

- "Ciclismo. 85.ª Volta a Portugal - Eulálio resiste na frente"

A Bola:

- "Benfica motivado para o arranque da época: Confiança sem euforia"

- Sporting: Diomande direto para o 11 na Supertaça"

- "FC Porto: Galeno convencido pela Juventus"

- "Alemanha: Palhinha apresentado e ´pronto para jogar no Bayern´"

- "Jogos Olímpicos: Simone Biles: Conquista primeiro ouro"

- "Filipa Martins: Uau. E agora como supero isto"

Record

- "Benfica insiste em Félix. Retoma Negociações com o Atlético de Madrid. Aston Vila desiste e encarnados continuam à espreita"

- "Águias e PSG querem que Neves vige na 6ª feira"

- "Di Maria descreve ameaças na Argentina: Mandaram cabeça de porco com bala na testa"

- "Sporting: Leão no mercado após 11ª lesão de St. Juste. Central procura-se. Holandês devastado não tem data para voltar"

- "Sotiris oficial no Standard Liége"

- "Gonçalo Esteve vai para a Udinese"

- "Vitória de Guimarães: Forest quase a levar Jota. Ingleses oferecem 7ME+5ME por objetivos"

- "FC Porto: Ninguém sai até à Supertaça"

- "Cruzeiro compra mais 25% de João Marcelo. Vilas-Boas recebe o primeiro milhão"