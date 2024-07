Produção de energia elétrica na Madeira aumentou 2,1% no 1.º semestre do ano

A produção eléctrica na Madeira aumentou 2,1% no 1.º semestre de 2024, em termos homólogos. Estes são dados disponibilizados pela Direcção Regional de Estatística, com base nas informações sobre emissão de energia eléctrica fornecidas pela Empresa de Eletricidade da Madeira.

Numa análise ao mix de produção da energia eléctrica emitida no 1.º semestre de 2024 - cujo total rondou os 456,5 Gigawatt hora (Gwh) - observa-se, que comparativamente ao período de Janeiro a Junho de 2023, assistiu-se a uma menor preponderância das fontes térmica (-3,9%) e hídrica (-6,1%) na produção de energia, em detrimento das fontes eólicas (+33,5%), dos resíduos sólidos urbanos (+6,5%) e fotovoltaica (+4,2%).

Consequentemente, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 66,2% no 1.º semestre de 2023 para 62,3% no período em referência, o que significa que a quota de renováveis registou um aumento, ficando nos 37,7% (33,8% nos primeiros seis meses de 2023).

O gás natural apresenta maior preponderância para a produção de energia eléctrica, concentrando 16,5% do total, (9,4% no mesmo período em 2023), tendo-se verificado um incremento de 80,3% face ao período homólogo, na produção de electricidade a partir desta fonte.