Judoca João Fernando perde na estreia olímpica

O judoca português João Fernando (-81 kg) foi hoje eliminado na estreia olímpica, ao perder o seu primeiro combate nos Jogos de Paris2024 com o canadiano François Gauthier Drapeau.

João Fernando, apurado via quota continental, tinha uma missão muito difícil, com um sorteio que o deixou no caminho do quinto classificado do ranking mundial de -81 kg, multi-medalhado em Grand Slams e na competição continental Pan-americana.

No combate no tatami 1 da Arena Champ-de-Mars, a contar para os 16 avos de final, o português acabou por ceder já no 'golden score', prolongamento após os quatro minutos iniciais, ao sofrer um terceiro castigo (shido), com os juízes a considerarem uma pega irregular.