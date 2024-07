João Costa 32.º nas eliminatórias dos 100 metros costas

O nadador português João Costa terminou hoje na 32.ª posição as eliminatórias dos 100 metros costas dos Jogos Olímpicos Paris2024, falhando o acesso às meias-finais.

Na sua estreia em Jogos Olímpicos, João Costa foi sétimo na sua eliminatória, em 54,90 segundos, ainda longe do seu recorde nacional de 53,71, conseguido em 2023.

O nadador vimaranense, de 22 anos, terminou com o 32.º tempo das eliminatórias, a 97 centésimos de segundo do 16.º classificado e último apurado para as meias-finais.