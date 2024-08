Projecto #Vibes4U NoDrugs no Machim Summer Off

O projecto #Vibes4U NoDrugs está em Machico no Machim Summer Off, onde pretendem consciencializar a população contra o uso de substâncias e sensibilizar para os riscos do consumo excessivo de álcool e outras drogas.

A essência deste projecto é a educação de pares, que envolve a disseminação de mensagens preventivas por jovens voluntários, com formação específica, aos participantes do evento.

Este projecto é desenvolvido desde 2015 pela Direcção Regional da Saúde, através da UCAD, e é resultado de colaborações com instituições como a Universidade da Madeira (UMa) e a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny.

Trata-se de uma organização da câmara municipal de Machico que está a decorrer na praia de areia amarela.