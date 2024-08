Acção preventiva contra drogas faz sensibilização na Barreirinha

A Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), continua a desenvolver acções preventivas nos eventos de carácter recreativo.

O projecto #Vibes4U NoDrugs esteve presente na Barreirinha, este domingo, através da realização da sensibilização e do enfoque na importância do desporto e da actividade física como factor de protecção de comportamentos aditivos e dependências, aos participantes e aos que assistiram naquele complexo balnear, à prova de mar José Saca, uma organização da Câmara Municipal do Funchal, através da Frente Mar, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e da Associação de Natação da Madeira.

A base deste projecto consiste na abordagem da educação pelos pares, que envolve a disseminação de mensagens preventivas no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências.

Uma vez mais, a nadadora de águas abertas, Mayra Santos, fez questão de se associar às actividades preventivas.

De salientar que Mayra Santos participou na Campanha de Prevenção do Consumo de Cannabis 'Não te deixes Enrolar', promovida pela Direcção Regional da Saúde, através da UCAD.