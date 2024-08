UMa acolhe reunião do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos

Na próxima semana, no dia 2 de Setembro, a Universidade da Madeira acolhe a reunião mensal do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), órgão de representação conjunta dos estabelecimentos públicos portugueses de ensino superior politécnico.

A reunião terá início pelas 10 horas, na Sala do Pátio I, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e irá debater vários temas estratégicos para o ensino superior politécnico, como o alinhamento de estratégias comuns no âmbito do processo de revisão do RJIES e a avaliação dos resultados do CNA e do programa FCT Tenure, entre outros assuntos.

Integram o CCISP todos os institutos superiores politécnicos públicos, através do seu presidente, bem como as escolas superiores não integradas, igualmente, através do seu presidente. Têm ainda assento no CCISP as Universidades dos Açores, Algarve, Aveiro e Madeira.