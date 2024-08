397 contratações de professores para o novo ano lectivo na Madeira

A lista relativa ao concurso para contratação inicial de professores, publicada na tarde de hoje pela Secretaria Regional da Educação, abrange um total de 397 docentes.

Na Educação Especial foram contratados 108 docentes, Educação Pré-Escolar/1.º Ciclo com 183 professores, 2.º Ciclo com 22 e finalmente o 3.º Ciclo/Secundário com 94.

Agora, os docentes colocados dispõem de dois dias para confirmar a aceitação das colocações, estando prevista para 6 de Setembro, caso seja necessário, a publicação de uma segunda lista de substituições, que serão realizadas de acordo com as disponibilidades das listas de contratação dos grupos disciplinares em causa, ou, nessa impossibilidade, através do recurso à oferta pública.