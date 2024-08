Crianças que assistem a vídeos enquanto comem podem ter dificuldade em fazer refeições na escola

Ao DIÁRIO-Crianças, Mariana Malho, docente do 1.º e 2.º Ciclo referiu que a preparação para o regresso às aulas deve ter início pelo menos a uma semana do arranque do novo ano lectivo, começando por regular o sono, com a alimentação a acompanhar a rotina imposta pelo horário escolar.

“Um aluno que começa as aulas às 08h30, só tem o lanche da manhã às 10h30. É importante começar a levantar mais cedo, dar-lhes um bom pequeno-almoço, mais reforçado, tendo em mente que só voltam a comer, sensivelmente, duas horas depois da sua entrada na escola. Depois mais duas horas de aulas, para então almoçarem às 13 horas. A adaptação a estes horários é muito mais fácil quando começa a ser feita de forma gradual”, referiu.

Questionada sobre se já sentiu algum tipo de consequência relacionada com o hábito cada vez mais comum das crianças assistirem a vídeos no telemóvel enquanto comem, a professora respondeu afirmativamente. Tendo revelado que a ausência de estímulo leva a que demorem muito tempo a comer e acabem fazendo birras.



“Acho que isso não está correcto, mesmo que a criança apresente dificuldades em comer, porque na escola não vão ter os telemóveis. Eles demoram para comer, ficam muito tempo a olhar para a comida, depois para as paredes e, na maioria das vezes, chegam mesmo a fazer birras, porque não querem comer, porque não gostam, mas a verdade é que se tivessem o telemóvel à frente iam comer as coisas que dizem que não gostam” Mariana Malho, professora do 1.º e 2.º Ciclo

Mariana Malho deixou diversas dicas, no canal do DIÁRIO presente no YouTube, para que o arranque do novo período escolar seja feito de forma positiva e descomplicada, quer para a criança, como para os pais.