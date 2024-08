Universidade da Madeira com mais colocados do que no ano passado

Um total de 626 alunos conseguiram colocação na Universidade da Madeira, o que representa mais 12 estudantes do que no ano passado. Estes são alguns dos números hoje avançados pela Direção-Geral do Ensino Superior, no dia em que se ficaram a conhecer os resultados das candidaturas à universidade.

De acordo com os dados disponibilizados no relatório da DGES, a Universidade da Madeira contava com 675 vagas para esta primeira fase, tendo sido preenchidas 626 vagas. Além disso, 897 alunos tinham escolhido este estabelecimento de ensino como primeira opção.

Para a segunda fase serão abertas 53 vagas, nos cursos abaixo descritos: