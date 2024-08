Navio da Marinha francesa 'Commandant Ducuing' cancela escala

O velhinho navio de guerra da Marinha francesa, o 'Commandant Ducuing', cancelou a escala que tinha previsto para o Porto do Funchal, que tinha duração de 3 dias.

O navio iria fazer uma escala técnica no Funchal entre as 9h00 do dia 26 de Agosto até às 10h00 do dia 29 de Agosto, mas uma avaria levou ao cancelamento deste período que serviria para abastecimento e descanso da tripulação.

Lançado ao mar em 26 de Setembro de 1981, no seus quase 43 anos de mar, ao 'Commandant Ducuing' têm sido dedicadas missões de "acção do Estado no mar (patrulhas na ZEE, numerosas participações na missão de Corymbe no Golfo da Guiné, luta contra o tráfico ilícito) e à guerra anti-submarina", referia há dois anos a Embaixada de França em Portugal, aquando de uma escala do navio em Lisboa.

"Estas embarcações, com um peso de 1.100 toneladas e 80 metros de comprimento, são compostas por uma tripulação de cerca de 80 marinheiros", que agora ficam privados de descanso. A informação da avaria foi dada pelo Consul Honorário de France no Funchal, Eduardo Bonal da Silva.

Refira-se que o navio, que tem base em Toulon, foi baptizado em honra ao Comandante Gabriel Auguste Ferdinand Ducuing, que participou na I e II guerras mundiais, morreu heroicamente perante o avanço das tropas nazis.

O navio terá prevista a aposentação em 2025.