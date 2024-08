Marítimo regressa à Madeira um dia depois do previsto devido ao vento forte

A comitiva do Marítimo, da II Liga de futebol, aterrou hoje ao início da tarde na Madeira, um dia depois do previsto, após o voo que devia transportar os insulares ter sido cancelado devido ao vento forte.

O plantel 'verde-rubro' tinha inicialmente previsto viajar no domingo à noite, desde o Porto, para o Funchal, depois da vitória frente ao Paços de Ferreira, mas as condições metereológicas impediram a realização do voo, que apenas aconteceu hoje, "via Lisboa", informou fonte oficial do emblema insular.

Também a equipa B dos madeirenses, que perdeu no domingo em Alpendorada por 1-0, em partida do Campeonato de Portugal, foi obrigada a remarcar para hoje a viagem de regresso à Madeira, assim como a formação de andebol dos maritimistas, que realizou um estágio no norte do país, adiantou a mesma fonte.

No domingo, o vento forte obrigou ao cancelamento de dezenas de voos no Aeroporto da Madeira, entre chegadas a partidas, o que afetou milhares de passageiros, além de voos divergidos para outros destinos.

O Marítimo venceu no domingo na visita ao Paços de Ferreira por 2-1, com golos dos reforços Patrick Fernandes e Romain Correia, enquanto Antunes marcou o tento dos 'castores', de grande penalidade, em jogo a contar para a segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol.