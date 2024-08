Cruzeiros directos de Lisboa

Se já esgotou as férias deste ano, aproveite para sonhar e planear as férias de 2025. A sugestão da Intertours: um cruzeiro a partir de Lisboa a bordo do Costa Diadema.

Explore estas sugestões e faça já a sua reserva com a Intertours para garantir o seu lugar a bordo aos melhores preços.

Boas escolhas!

Cruzeiro | Costa Diadema – de Lisboa a Itália

Preço: desde 582 euros por pessoa, em cabine dupla

Embarque: Lisboa

Desembarque: Savona / Itália

Partida: 19 de Setembro de 2025

Duração: 6 dias / 5 noites

Portos de escala: Lisboa – Alicante – Barcelona – Marselha – Savona / Itália

Inclui cruzeiro de 5 noites em cabine dupla interior, pensão completa nos restaurantes principais, taxa de serviço e taxas de embarque.

Não inclui: passagens aéreas, excursões, bebidas, seguro e tudo o que não estiver como incluído no programa.

Cruzeiro | Costa Diadema – de Lisboa à Alemanha

Preço: desde 729 euros por pessoa, em cabine dupla

Embarque: Lisboa

Desembarque: Kiel / Alemanha

Partida: 7 de Maio de 2025

Duração: 10 dias / 9 noites

Portos de escala: Lisboa – Vigo – Le Havre / Paris – Southampton / Londres – Roterdão / Amesterdão – Kiel / Alemanha

Inclui cruzeiro de 9 noites em cabine dupla interior, pensão completa nos restaurantes principais, taxa de serviço e taxas de embarque.

Não inclui: passagens aéreas, excursões, bebidas, seguro e tudo o que não estiver como incluído no programa.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected].

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter da Intertours aqui.

Fotos: Amesterdão_Foto de Adrien Olichon na Unsplash; Londes_Foto de Kutan Ural na Unsplash; Paris_Foto de II Vagabiondo na Unsplash; Barcelona_Foto de Mohammad Edris Afzali na Unsplash.