Marítimo vence Paços de Ferreira

O Marítimo venceu, este domingo, o Paços de Ferreira, por 2-1, na Capital do Móvel. É a primeira vitória do conjunto orientado por Fábio Pereira nesta edição da II Liga, depois do empate, frente ao Tondela, no jogo inaugural do campeonato.

Os verde-rubros que se adiantaram bem cedo no marcador graças a uma cabeçada certeira do avançado cabo-verdiano Patrick (7'), na sequência de um pontapé de canto cobrado por Euller.

Patrick abriu o activo em Paços de Ferreira.

Patrick que acabou por 'borrar' a pintura minutos depois, ao tocar com a mão na bola em plena grande área maritimista. Gustavo Correia nem hesitou e apontou logo para a marca de penálti, onde Antunes, de pé esquerdo, repôs a igualdade. Estavam decorridos 25 minutos.

Numa segunda parte sem grande história, foi novamente na sequência de um pontapé de canto que o Marítimo selou o resultado final e garantiu os três pontos. Aos 86 minutos, Romain Correia, uma das novidades apresentadas no onze insular, cabeceou ao segundo poste, depois de Patrick pentear a bola, e bateu Marafona.

Um triunfo que permite aos verde-rubros liderarem, à condição, a II Liga, com quatro pontos. Já os pacenses mantêm os três pontos com que partiam para esta jornada.