65 % dos alunos da 'Francisco Franco' que se candidataram ao ensino superior ficaram colocados na 1.ª opção

65 % dos alunos da Escola Secundária de Francisco Franco que se candidataram ao ensino superior ficaram colocados na primeira opção, sensivelmente 9 por cento acima da média nacional (56,1 por cento) de acordo com dados do 'ENES 2024 – Estatística de candidatos e colocados' e da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), revela o estabelecimento de ensino.

De entre as seis opções de colocação, 94 % dos estudantes ‘da Francisco Franco’ ficaram numa das três primeiras (65% na primeira; 20% na segunda e 9% na terceira), número superior à média nacional em mais de seis pontos percentuais". Escola Secundária de Francisco Franco

E acrescenta: "Do top ten de cursos com notas as mais altas de entrada, a Secundária de Francisco Franco tem alunos que ingressaram em Engenharia Aeroespacial, nas Universidades do Porto, de Aveiro e no Instituto Superior Técnico, da Universidade Nova de Lisboa. O curso do ISEG de Matemática Aplicada à Economia e à Gestão e o de Arquitectura da Universidade do Porto ‘recebem’ também alunos 'da Francisco Franco'".

A escola refere que "os três cursos de Medicina com as médias mais altas de ingresso - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), do Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Universidade do Minho – contam igualmente com vários alunos que frequentaram o ensino secundário na Francisco Franco".

Relativamente ao total de alunos colocados, adianta que "o curso de Medicina é o que, pela primeira vez, regista o maior número de colocações: 36 (19 em Medicina e 17 no ciclo básico de Medicina). Seguem-se os curso de Gestão (34 colocados); Engenharia Informática (32); Design (18); Direito e Psicologia (17); Arquitectura e Economia (16)".