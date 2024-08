Presidente da República acompanha situação no país após sismo ao largo de Sines

Na sequência do sismo desta noite a sul de Lisboa, o Presidente da República tem estado em contacto com o Governo e está a acompanhar a situação desde o início, não havendo indicação de feridos ou estragos materiais. O Presidente da República reunirá pelas 10h00, em Belém, com o Primeiro-Ministro em exercício, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, logo após a reunião deste com a Proteção Civil. O Presidente da República secunda o teor do comunicado que acaba de ser emitido pelo Governo.