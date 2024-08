Parasailing explorado na Madeira pela primeira vez há 32 anos

Corria o ano de 1992 quando um empresário da área da hotelaria decidiu investir num novo divertimento para a Madeira. Tratou.se do parasailing, que consistia num para-quedas preso a um barco, que navega a grande velocidade, proporcionando um voo a 200 metros de altitude sobre o mar.

O investimento surgiu pelo empresário alemão Roland Bachmeier, que explorava o complexo Galomar. Na época explicava ao DIÁRIO que se tratou de “trazer para a Região uma atracção diferente que, muitas vezes, era solicitada pelos forasteiros que visitavam a Madeira”.

A descolagem e aterragem eram feitas no próprio barco, comandado por dois tripulantes. As saídas aconteciam na marina do Funchal, mas também dos hotéis Galomar e Madeira Carlton.

“Podemos ver coisas de ângulos que, de outra forma, seria muito difícil conseguir. Os sons são muito vagos. Até o barulho do motor de ‘O Galo’ não se ouve”, descrevia um repórter do DIÁRIO, que teve oportunidade de experimentar este divertimento.