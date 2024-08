Fachos 'contestados' atraem multidão

Com especial incidência para a frente-mar, Machico está esta noite 'invadido' por milhares de pessoas, entre residentes e visitantes, atraídos pelo cumprimento da tradição da queima dos fachos.

Apesar da controvérsia que o histórico evento deste ano está envolto, na sequência do maior incêndio do ano na Região - que após semana e meia a lavrar entre os concelhos de Santana e da Ponta do Sol, hoje foi declarado como controlado -, a tradição machiquense cumpre-se alheia ao 'ruído externo'.

Aparentemente, quem foi a Machico apreciar o espectáculo de fogo preso, não está contra a realização do mesmo.