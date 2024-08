BE diz que há responsabilidades políticas a serem apuradas nestes incêndios

O Bloco de Esquerda criticou, hoje, a "negligência e a inércia do Governo Regional na prevenção", dizendo não haver planeamento florestal nem ordenamento do território sério na Madeira. Dina Letra esteve na Encumeada onde afirmou "que a culpa não pode continuar a morrer solteira e que há responsabilidades também políticas a vários níveis que têm de ser apuradas".

O partido diz que este incêndio "colocou também a nu e à vista de todos a irresponsabilidade do Governo Regional na gestão do combate aos incêndios". "A incompreensível demora no pedido de ajuda nacional e na aplicação de todos os meios no combate, quando era do conhecimento as condições climatéricas e o comportamento dos fogos perante a nossa orografia e os ventos que se geram; o deixar arder; as contradições e vários outros episódios que fomos assistindo ao longo deste tempo", disse a porta-voz do BE.

Ontem tivemos mais um desses momentos. Soubemos que o Governo Regional recusou integrar o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Uma estratégia de combate a incêndios e de protecção civil criada em 2020 para todo o país que agiliza e torna mais rápido o acesso aos meios nacionais e internacionais disponíveis no combate aos incêndios e de auxílio às populações. A ajuda seria automática e não ficaria dependente de pedidos formais e por etapas. Mas Miguel Albuquerque e os senhores do PSD, que se julgam donos e senhores da Madeira, recusaram participar na articulação desta estratégia nacional porque acharam que colocava em causa a nossa Autonomia. É exactamente ao contrário. A Madeira não está representada nesta importante estratégia nacional de combate a incêndios e isso sim é um atentado à nossa autonomia e às especificidades do nosso território, bem como coloca em causa a vida de quem vive na ilha, o seu património natural, que não pode ficar refém de humores e da arrogância de políticos que já demonstraram não ter respeito pela Madeira e pelos madeirenses e muito menos pelo património natural da Região. Dina Letra

O partido expressou, uma vez mais, toda a sua solidariedade às pessoas afectadas pela tragédia dos incêndios, a quem viu e combateu o fogo junto das suas casas, dos seus animais e dos seus terrenos agrícolas.

" Deixamos uma palavra de agradecimento aos bombeiros, às forças de segurança, às forças de protecção civil que, desde a primeira hora, estão no combate o incêndio e que, mesmo exaustos, nunca abandonaram o seu dever", disse.