O Partido Socialista esteve na manhã desta segunda-feira, 19 de Agosto, na Serra de Água, em contacto com a população, onde reiterou que a postura do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, "não foi correcta" quando "veio acusar de abutres ou de treinadores de bancada aqueles que, como nós e com a nossa responsabilidade, de forma construtiva e responsável chamamos a atenção para questões menos correctas, na nossa opinião, que estavam a ocorrer. Não é o momento de fazer acusações como fez o presidente do Governo ou da forma leviana como o fez, mas nós na devida altura, no nosso escrutínio e responsabilidade, vamos fazer com que haja responsáveis e sejam assumidas responsabilidades seja daquilo que não foi feito em termos de prevenção, seja aquilo que foi mal feito em termos de combate a incêndios", disse Paulo Cafôfo.

O líder socialista referiu que o incêndio que deflagrou na passada quarta-feira demonstrou que é necessário "fazer alguma coisa", quer seja em termos de prevenção, quer da própria resposta aos fogos. " O Partido Socialista, como o maior partido da oposição, irá ter uma intervenção nesse âmbito. A nossa intervenção inicial foi crítica, é verdade, porque tínhamos um incêndio activo e um governo adormecido".

Realçou, ainda, a importância do meio aérea. "Gostaria de relembrar que durante anos e anos o governo do PSD disse que não eram viáveis meios aéreos. Como viemos a constatar, e como sempre dissemos, são necessários, são úteis e reconhecidos por toda a gente".

Defende que a responsabilidade "primeira" é do Governo Regional, mas considera que "na ajuda e na disponibilização de meios deveria haver uma cooperação por parte do Governo da República".

Em contacto com a população demonstrou "apoio solidário" para com os residentes: "Além da resiliência queria enaltecer o espírito comunitário de entreajuda, de solidariedade mesmo estando em aflição face à chegada das chamas às suas habitações. Isto é de enaltecer".

Enalteceu, igualmente, o trabalho dos bombeiros, protecção civil, GNR, PSP e vigilantes da natureza que "evitaram males maiores".