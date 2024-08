Maioria das queixas resulta de “trabalhos que implicam passar muito tempo sentado”

Na rubrica desta semana, presente no canal do DIÁRIO, no YouTube, a fisioterapeuta Mariana Abreu explicou que os cuidados, para um envelhecimento activo, devem começar desde cedo, porque é nessa altura que existe um maior risco de lesão, que se não for corrigida atempadamente, pode se revelar numa patologia crónica.

Ao atravessarmos a nossa fase mais activa, quer queiramos ou não, corremos mais riscos de lesão. Se não for prevenido desde cedo, mesmo que seja em termos de postura, com longas horas sentados e de uma forma incorrecta, as dores na lombar vão surgir, deixamos de estar tão confortáveis e, poderá se desenvolver numa lesão músculo-esquelética Mariana Abreu, fisioterapeuta

De acordo com a profissional de saúde, a fisioterapia é muitas vezes classificada como uma medida reactiva, esquecendo o papel fundamental que pode desempenhar na prevenção, referindo que os estudos mais recentes revelaram que quanto mais cedo for realizado o cuidado adequado “seja em termos de fortalecimento muscular, mobilidade e, mesmo no que toca ao equilíbrio, o risco de quedas na terceira idade será muito menor”.

Na entrevista concedida ao DIÁRIO-Saúde, Mariana Abreu enumerou os benefícios, quer na saúde física ou mental, de apostar na fisioterapia preventiva, tendo explicando ainda o que é a síndrome do túnel cáspico, que afecta principalmente pessoas que passam largas horas no computador, deixando exemplos de exercícios que pode facilmente fazer em casa.