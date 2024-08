Funchal em vigilância e prontidão

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, assim como o vice-presidente Bruno Pereira, estiveram na tarde desta quarta-feira, no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, para se inteirarem junto dos comandantes das duas corporações (Voluntários e Sapadores) e dos responsáveis da Protecção Civil Municipal, da evolução dos incêndios que lavram no maciço montanhoso central da ilha.

A Câmara reforçou o posicionamento de meios pesados de combate a incêndio em toda a zona do Pico do Areeiro e Parque Ecológico do Funchal, tendo mobilizado 2 veículos florestais de combate a incêndios, 2 autotanques, 1 veículo táctico de Grande Capacidade (30.000 litros) e 14 operacionais no Parque Ecológico do Funchal.

Neste momento, o município do Funchal está a acompanhar a evolução da frente activa que se encontra mais próxima da nossa cidade, de forma a ajustar os meios de combate aos incêndios, caso seja necessário.

Cristina Pedra e Bruno Pereira aproveitaram esta deslocação ao quartel dos Bombeiros Sapadores, para agradecer e reconhecer o empenho e profissionalismo dos operacionais.