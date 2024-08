Junta de Freguesia da Ribeira Brava deu apoio desde o início dos fogos

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava informou hoje que se manteve, desde os primeiros instantes, a acompanhar o desenvolvimento dos incêndios que lavraram na freguesia, em especial do incêndio que se desenvolveu no sítio do Espigão e sítio da Furna, neste último felizmente não há danos de maior a reportar.

Ver Galeria

A equipa de limpezas da Junta de Freguesia trabalhou afincadamente para a reposição de todas as condições de circulação na estrada mais afectada ( Espigão). Neste momento e em parceria com o município estamos a recuperar quase na íntegra o miradouro do Espigão pois o mesmo foi alvo de danos pelo incêndio. Junta de Freguesia da Ribeira Brava

Foi também prestado apoio logístico às equipas de combate ao incêndio de várias formas.