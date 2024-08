A Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em parceria com a Direcção Regional do Ordenamento do Território, prepara a sessão de esclarecimento sobre o Balcão Único do Prédio (BUPi), no próximo dia 23 de Agosto, pelas 18h30, no Salão Paroquial da Ribeira Brava.

A entidade informa que esta necessidade advém de ocorrer inúmeras situações em que os terrenos não estão devidamente identificados e a dificuldade que as pessoas têm em encontrar a localização concreta de terrenos rústicos e mistos, "principalmente num município como o da Ribeira Brava, em que não existia qualquer forma de registo predial".

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, refere “com a eBUPi, que tem o objectivo de expandir o Sistema de Informação Cadastral Simplificado, quem tem dúvidas sobre a localização do seu prédio, pode usufruir deste apoio burocrático totalmente gratuito. Nos dias de hoje, em que muitas pessoas estão de regresso à Madeira, também este apoio é fundamental, pois descendentes de emigrantes podem agora saber concretamente onde estão localizados os prédios de seus antepassados".

Marco Martins pretende que esta sessão de esclarecimento chegue ao maior número de pessoas e espera contar com a presença de todos os interessados, no próximo dia 23.