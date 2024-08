Centro de Química da Madeira com workshop dedicado à Espectroscopia Atómica

A Espectroscopia Atómica estará em destaque num workshop promovido pelo Centro de Química da Madeira, em parceria com o grupo I.L.C. – Instrumentos de Laboratório e Científicos. O evento decorre no dia 5 de Setembro, entre as 9h15 e as 13 horas, na sala 0.57, no piso 0 do Campus Universitário da Penteada.

Este workshop vai reunir especialistas do meio académico e da indústria para debater os mais recentes avanços e aplicações da espetroscopia atómica, explorando também os princípios, desafios e oportunidades desta técnica.

"Entre os tópicos a abordar no decorrer do workshop, incluem-se as técnicas de espectrometria de emissão ótica e de massa, além dos desafios associados em aplicações ambientais e alimentares. Adicionalmente, será explorada a utilização da ferramenta ICPMS para a detecção e quantificação de nanopartículas e partículas individuais em amostras biológicas", refere nota de imprensa.

A inscrição neste evento gratuito acontece até 28 de Agosto, num formulário disponível on-line.