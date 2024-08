EUA vão endurecer regras para aceitar refugiados

O Canadá confirmou hoje que os Estados Unidos vão endurecer as regras de aceitação de refugiados através da fronteira canadiana, em resposta a um aumento do número de pedidos.

O ministro canadiano da Imigração, Marc Miller, disse numa conferência de imprensa que está em contacto com o secretário da Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, e que as alterações são necessárias para melhorar a segurança das fronteiras.

"É uma prerrogativa deles tornar o seu sistema de imigração mais rápido. Eles têm desafios diferentes dos nossos", disse Miller.

"A nossa fronteira sul não é igual à fronteira deles. Mas nós preocupamo-nos com as nossas fronteiras e elas têm de ser bem geridas. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é a fronteira mais bem gerida do mundo, mas é necessária uma vigilância constante e, por vezes, são necessárias reformas", acrescentou Miller.

Desde 2002, o Canadá e os Estados Unidos têm um acordo que regula os pedidos de asilo entre os dois países.

Os EUA declararam que vão eliminar o período de carência para os requerentes de asilo apresentarem documentos às autoridades americanas e reduzir o tempo que os migrantes têm para consultar advogados de 24 horas para quatro horas.

As mudanças são idênticas às que os EUA fizeram na fronteira com o México em junho e dificultam o processo de solicitação de asilo.