Tim Waltz será candidato democrata a vice-presidente dos EUA

O governador do estado norte-americano do Minnesota, Tim Waltz, é o candidato do Partido Democrata a vice-presidente escolhido por Kamala Harris, que encabeçará a candidatura, noticia a imprensa norte-americana.

A notícia é avançada pela agência de notícias AP, citando três fontes próximas da candidatura, e também pela cadeia televisiva CNN, entre outros meios.

Waltz era um de três políticos democratas nos quais Kamala Harris tinha focado a sua busca por um parceiro de candidatura, sendo os outros o governador da Pensilvânia Josh Shapiro e o senador do Arizona Mark Kelly.