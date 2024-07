Carrinha em chamas mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Voluntário da Calheta foram alertados, há instantes, para um incêndio numa carrinha no Caminho Salão, no Arco da Calheta.

A corporação mobilizou um veículo florestal de combate a incêndios, com quatro elementos, e um veículo tanque táctico urbano, com um elemento, para combater as chamas.

Ainda não foi possível apurar se existem feridos.