Fogo em mato esta madrugada mobiliza bombeiros

A equipa do POCIR (Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais) dos Bombeiros Voluntários Madeirenses detectou esta madrugada , no Lazareto, no Funchal, um incêndio.

As chamas, que estavam a arder numa zona de mato, foram combatidas por três elementos da corporação, que se fizeram auxiliar com uma viatura ligeira de combate a incêndios.

Não há registo de feridos.