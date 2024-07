Chega-Madeira anuncia para a semana medidas para as Pescas que está a preparar na Assembleia da República

O deputado do Chega-Madeira na Assembleia da República visitou o porto do Caniçal para contactos com a população. A ocasião foi aproveitada pelo parlamentar para diálogos com pescadores e armadores locais sobre o estado actual das pescas na Madeira e sobre as medidas que o partido está a preparar na Assembleia do República para o sector, as quais serão anunciadas no decorrer da próxima semana, conforme revela em nota à imprensa.

As pescas são um dos assuntos aos quais tenho dedicado maior enfoque no meu trabalho parlamentar, pois é um sector que está totalmente ao abandono. O massacre a que estão submetidos os homens que se dedicam a esta actividade e a indiferença com que têm sido tratados pelos governos regional e da república é revoltante. Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira em São Bento

Francisco Gomes ouviu dos pescadores “queixas quanto às dificuldades que sentem pelas normas impostas, em especial o sistema de quotas”. Na sua opinião, “o dito sistema tem levado à redução acentuada no número de pescadores e de embarcações, empurrando para a miséria as famílias que ainda se dedicam à actividade”.

Desde 2006, todas as quotas de peixe que interessam aos madeirenses têm sido cortadas. Por exemplo, o atum patudo tinha uma quota de 11.000 toneladas, mas, agora, de apenas 2.500 toneladas. Sem surpresa, perdemos mais de metade dos pescadores e mais de um-terço das embarcações que tínhamos há menos de vinte anos. Estamos a matar o sector! Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira em São Bento

Também apontou para “o impacto social negativo que a ‘degradação’ que vê nas pescas está a ter nas comunidades associadas ao sector”. Diz não aceitar a continuidade das actuais condições e aponta a iniciativas legislativas que serão anunciadas na próxima semana na Assembleia da República em defesa dos pescadores.