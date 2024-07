Albuquerque no encerramento das ’24 Horas a Bailar’ em Santana

Prossegue neste domingo, em Santana, a 39.ª edição do Festival Regional de Folclore ’24 Horas a Bailar’.

O programa para este segundo e último dia do evento tem início às 09h00, com a abertura do Mercado Agrícola, na Praça Nova da Cidade. Uma hora depois, é aberta a 34.ª Feira Regional dos Municípios.

Pelas 10h30, tem lugar a eucaristia na Igreja Matriz de Santana. Em paralelo, decorre a animação e transmissão do programa da rádio Festival ‘Músicas do Arco da Velha’, na Praça Nova da Cidade.

Para as 14h30 está programado o cortejo dos grupos de folclore, com saída junto ao edifício do Centro Cívico de Santana. Meia hora mais tarde, está prevista a intervenção do presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque vai ainda visitar a Feira Regional dos Municípios, o Mercado Agrícola e a Praça da Gastronomia.

Por volta das 15h20, tem lugar a segunda parte do 39.º Festival Regional de Folclore, com entrega de troféus aos grupos participantes. O evento termina pelas 18h00.

OUTROS EVENTOS PROGRAMADOS PARA HOJE:

09h00- Partida da 5.ª Edição do Funchal Vertical Kilometer, na Ribeira de Santa Luzia, com acesso pela Fundoa.

10h30- Iniciativa da CDU, com Edgar Silva a intervir sobre os direitos das populações ao desenvolvimento, no centro do Garachico.

11h30- ‘A Madrinha Vai ao Mercadinho da Camacha - "Biqueira" - Sopa de Couve com Feijão e Maçarocas.

11h45 - Acção Política do JPP, tendo como porta-voz Élvio Sousa, junto à Igreja de Câmara de Lobos.

16h00- Concerto Final do III Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra, no Fórum Machico.

16h00- Concerto do Loureiro - 8.º Ciclo "EcoMusicalis Lauraceae", com Sofia Ferreira, no Poço do Candeeiro, Chão da Ribeira, Seixal.

17h30- Cerimónia de encerramento do 7.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup, no pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco.

18h00- Dança Contemporânea de Ariel Rivka & Althea Dance Company, no Teatro Baltazar Dias.

21h30- Concerto Extra do Funchal Jazz de ‘Joshua Redman Group Featuring - Gabrielle Cavassa’, no Parque de Santa Catarina.

EVENTOS QUE OCORRERAM NESTA DATA NA HISTÓRIA:

1647 - Nápoles, sob o domínio de Espanha desde meados do século XVI, revolta-se contra Filipe IV, em protesto pelo aumento dos impostos.

1753 - O Parlamento britânico aprova a Lei que concede a naturalização aos judeus radicados no país.

1846 - Declaração de guerra do México aos Estados Unidos, pela política expansionista da potência do Norte.

1858 - Nasce o escritor e filólogo José Leite de Vasconcelos, autor de "Lições de Philologia Portuguesa" e da antologia de "Textos Archaicos".

1860 - Nasce o compositor e maestro judeu austríaco Gustav Mahler.

1877 - Início da travessia de África por Serpa Pinto, com Brito Capelo e Roberto Ivens, que se estenderia até 1879.

- É fundada a Bell Telephone Company, nos Estados Unidos. Transformar-se-á na maior empresa de telecomunicações do mundo, sendo obrigada ao desmembramento, nos anos de 1980.

1887 - Nasce o pintor e decorador russo Marc Chagall.

1899 - Nasce o cineasta norte-americano George Cukor, realizador de "Mulheres", "Philadelphia Story" e "Célebres e Ricas".

1911 - Nasce o compositor italiano Gian Carlo Menotti, autor de "Amahl and the Night Visitors" e "Help! Help! The Globolinks!", fundador do Festival de Spoleto.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. Forças navais britânicas bombardeiam Istambul.

1923 - Morre, aos 72 anos, o escritor e diplomata Abílio Manuel Guerra Junqueiro, autor de "A Velhice do Padre Eterno", "Os Simples" e de "Viagem à Roda da Parvónia", com Guilherme de Azevedo.

1926 - O general Gomes da Costa, que chefiara o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, é afastado da Presidência da República pelo ministro do Negócios Estrangeiros, Óscar Carmona.

1930 - Morre, aos 71 anos, Arthur Conan Doyle, médico e escritor escocês, criador de Sherlock Holmes.

1935 - Cuba "é um dos primeiros" Estados da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano.

1951 - A RCA faz a primeira demonstração pública de televisão a cor nos Estados Unidos.

1954 - Estreia de Elvis Presley na rádio, na WHBQ de Memphis, com a canção "That's all Right".

1967 - Começa a guerra do Biafra (1967-1970). Tropas federais da Nigéria invadem o território que tinha proclamado a independência a 30 de maio.

1974 - A Holanda perde com a República Federal da Alemanha a final do Mundial de Futebol.

1979 - Toma posse o V Governo Constitucional, liderado pela primeira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo.

- Os Estados Unidos e a China assinam um novo acordo comercial, concedendo a Pequim um estatuto de privilégio.

1984 - Ao receber as credenciais do novo Embaixador da Indonésia na Santa Sé, o Papa João Paulo II reafirma a preocupação com a situação em Timor-Leste.

1987 - Começa, em Chernobyl, Ucrânia, o julgamento de três funcionários superiores pela explosão de um reator da central nuclear, a 26 de abril de 1986.

1988 - Começa o processo de reprivatizações, com a aprovação da venda do Banco Totta e Açores e da Unicer, em bolsa, até 49 por cento do capital.

1990 - Morre, aos 32 anos, o cantor, compositor, poeta e escritor brasileiro Agenor de Miranda Araújo Neto, Cazuza, conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho.

1995 - Morre, com 64 anos, o jornalista Neves de Sousa.

2001 - O PSD-Madeira acrescenta à sua sigla a designação Partido da Autonomia, por decisão do Conselho Regional.

- O antigo gigante de telecomunicações WorldCom é condenado ao pagamento de 750 milhões de dólares de indemnizações, pelas fraudes financeiras de 11 mil milhões provadas em tribunal.

- Morre, com 80 anos, António Pagotto, mais conhecido pelo seu nome artístico "Toni Pagot", pintor italiano de animação, criador do pintainho negro Calimero.

2003 - As Nações Unidas consideram a situação dos prisioneiros na base norte-americana de Guantánamo, Cuba, uma violação do direito internacional.

2004 - O presidente da Enron Kenneth Lay é formalmente acusado pela falência fraudulenta da empresa energética norte-americana.

2005 - Atentados em Londres. Quatro explosões na capital britânica, ao início da manhã, causam 56 mortos e mais de 700 feridos. As explosões afetam sete estações do metropolitano, paralisando a rede, e destroem um autocarro.

- O Instituto da Água confirma a existência de seca severa e extrema em 97 por cento do território português continental.

2006 - O conselheiro de saúde do governo basco, Gonzalo Sáenz de Samaniego, confirma ter sido detectado o primeiro caso da variante H5N1 da gripe das aves em Espanha.

­- Morre, com 60 anos, Syd Barrett, músico e compositor inglês, membro fundador dos Pink Floyd.

2007 - A escritora Maria Gabriela Llansol recebe o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, pelo romance "Amigo e Amiga".

- A Torre de Belém, os mosteiros dos Jerónimos, de Alcobaça e da Batalha, o Palácio da Pena e os castelos de Guimarães e Óbidos são eleitos como as Sete Maravilhas de Portugal. As novas Sete Maravilhas do Mundo são a Grande Muralha da China, o Taj Mahal (Índia), o Cristo Redentor (Brasil), Petra (Jordânia), a cidade inca Machu Picchu (Peru), o Coliseu de Roma (Itália) e a pirâmide de Chichén Itzá (México). A iniciativa é criticada pela UNESCO por não contribuir para a preservação dos locais eleitos e limitar-se aos votos de quem tem acesso à Internet ou telefone.

2008 - O Sínodo da Igreja Anglicana aprova a ordenação de mulheres bispos, depois de um debate entre conservadores e liberais. O Vaticano reage com tristeza a esta decisão sublinhando que constituirá "um novo obstáculo para a reconciliação" entre as duas Igrejas.

2011 - O presidente para a Europa e para a Ásia da News Corporation, James Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch, anuncia o encerramento do tabloide britânico News of the World, envolvido num escândalo de escutas ilegais. O jornal sai para as bancas pela última vez a 10 de julho.

- A queda de parte da cobertura do estádio do FC Twente, na Holanda, provoca um morto e 14 feridos.

2012 - Conselho Nacional de Reconstrução de Timor-Leste, liderado por Dionísio Babo, vence as eleições legislativas em Timor-Leste, sem maioria, com 38,66 por cento dos votos.

- O democrata norte-americano Barney Frank, de 72 anos, casa-se com o seu companheiro de longa data, tornando-se no primeiro membro do Congresso dos EUA a contrair casamento homossexual.

2013 - O tenista Andy Murray torna-se no primeiro britânico a vencer o torneio de Wimbledon, em Londres, desde Fred Perry, em 1936, depois de bater o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic em três "sets".

2014 - Morre, com 86 anos, Eduard Shevardnadze, antigo Presidente da Geórgia que ajudou a pôr fim à Guerra Fria enquanto último ministro dos Negócios Estrangeiros da ex-URSS.

- Morre, aos 88 anos, Alfredo di Stéfano, antigo futebolista argentino e presidente honorário do Real Madrid.

2015 - Morre, com 90 anos, Maria Barroso, mulher do antigo Presidente da República e primeiro-ministro Mário Soares. Atriz, uma das fundadoras do Partido Socialista, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e dirigiu a associação Pro Dignitate, que ajudou a fundar.

2017 - O parlamento aprova os novos estatutos da Carris, já na posse da Câmara Municipal de Lisboa, e da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto), agora sob a alçada da Área Metropolitana do Porto.

2019 - O Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, são classificados Património Cultural Mundial da UNESCO. O Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, é integrado na área classificada pela UNESCO como Património Mundial da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.

2020 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, retira oficialmente os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, que acusa de má gestão da pandemia do novo coronavírus.

- Morre, aos 67 anos, António Saleiro, empresário, jurista e professor, deputado do PS na Assembleia da República pelo círculo de Beja, entre 1984 e 2002, e presidente da Câmara de Almodôvar, entre 1982 e 1995.

- Morre, aos 94 anos, Armando Venâncio, ator, pioneiro do teatro independente em Portugal, um dos nomes fundadores do Teatro Estúdio de Lisboa, em 1964.

2021 - O Presidente do Haiti, Jovenel Moise, 53 anos, é assassinado na sua casa por um comando formado por elementos estrangeiros.

- O ex-Presidente da República da África do Sul, Jacob Zuma, entrega-se às autoridades policiais para cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desrespeito à Justiça.

- O presidente do Benfica e empresário Luis Filipe Vieira é detido numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado.

2022 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demite-se de líder dos conservadores, após a saída de dezenas de membros do seu executivo nas últimas 48 horas.

2023 - O ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, demite-se e é constituído arguido e alvo de buscas no âmbito do processo Tempestade Perfeita, que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas no Ministério da Defesa.