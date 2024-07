Rafaela promete beneficiar Santana nas celebrações da Floresta Laurissilva

A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, garantiu, esta tarde, na abertura da 39.ª edição do Festival Regional de Folclore ‘24 Horas a Bailar’, que “o concelho de Santana vai ser beneficiado” nas comemorações dos 25 anos da classificação da Floresta Laurissilva como Património Mundial Natural pela UNESCO.

Um dos momentos altos dessas comemorações será o lançamento de uma revista, facto anunciado pelo presidente da Casa do Povo de Santana, António Vale, que participou também na mesma cerimónia. Rafaela Fernandes elogiou o trabalho dedicado do dirigente associativo nesta edição especial do ’24 Horas a Bailar’, que está associada aos 25 anos da Floresta Laurissilva, “um ex-libris deste concelho e que conjuga muito daquilo que é falarmos em desenvolvimento rural, precisamente por ser uma grande atractividade em termos turísticos e ser um contributo decisivo para o desenvolvimento” de Santana.

A governante disse que as casas do povo "são fundamentais nas dinâmicas locais em todos os concelhos da RAM" e sublinhou que “isso só tem sido possível porque o Governo Regional tem um respeito enorme por tudo aquilo que é o movimento voluntário e o movimento associativo”. Mas também assinalou que “todo o dinheiro [de apoios públicos] é pouco comparativamente ao empenho que todos os dirigentes voluntários dedicam nas casas do povo”.

Por outro lado, Rafaela Fernandes assumiu que “a junção da agricultura, pescas e ambiente é um compromisso do Governo para com o sector primário e para com o ambiente” e defendeu que “a cultura é uma parte integrante do desenvolvimento rural”. “Há toda uma dinâmica local promovida por esses eventos, mas também por todo um conjunto de apoios que são distribuídos às iniciativas privadas, criando dinâmicas locais, postos de trabalho e fazendo com que hoje o mundo rural na Madeira é hoje tão confundido com o mundo urbano”, completou.

O Festival Regional de Folclore ‘24 Horas a Bailar’ termina amanhã.