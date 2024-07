Só um em cada cinco passageiros dos autocarros na Madeira paga passe

Dos mais de 98 mil títulos emitidos para a nova rede de transporte público de passageiros, 77 mil são gratuitos. A rede Siga já registou mais de 6 mil actualizações para o GIRO. O tema faz a manchete da edição impressa deste domingo do DIÁRIO.

“Tenho a consciência tranquilíssima”. A frase é do líder do Chega na Madeira, numa entrevista publicada nesta edição. “Eu ouvi toda a vida que o governo do PSD comprava toda a gente”, atira Miguel Castro, que faz revelações sobre as divisões internas e diz esperar demissões dentro do partido.

Outro rosto que surge na primeira página é o de Diogo Pita, um jovem de 21 anos que quer revolucionar o aluguer de carros. Este engenheiro mecânico conclui em breve o mestrado no Instituto Superior Técnico.

Um salva-vidas do Seixal pede o reforço da segurança nas praias daquela freguesia. Ernesto Fernandes conta como ajudou a resgatar turistas nas piscinas naturais e revela os riscos escondidos na Poça das Lemas e na Poça do Mata Sete.

Por último, há também ler a notícia de um furto de ouro e dinheiro em casas no Santo da Serra.