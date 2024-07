O chef Maurício Gonçalves convida o chef Ljubomir Stanisic a descobrir a autenticidade gastronómica madeirense através de um jantar único, a acontecer no dia 19 de Julho. Últimos lugares disponíveis!

O restaurante Tipografia, do Castanheiro Boutique Hotel, realiza no dia 19 de julho, “À Mesa no Castanheiro, Chef Maurício Gonçalves convida…”, Ljubomir Stanisic e o seu restaurante (1 estrela Michelin) 100 Maneiras

Mais que uma reprodução do que se faz em Lisboa, o objetivo é que Ljubomir Stanisic e Manuel Maldonado, chefe executivo do grupo 100 Maneiras, mergulhem também nas tradições e produtos da ilha, concebendo um menu único que combina essas origens com a abordagem irreverente e ousada que é marca do grupo 100 Maneiras.

Exemplo disso é o “Bem-vindos à Bósnia”, o primeiro momento de todos os menus degustação servidos no restaurante (1 estrela Michelin) em Lisboa e que, aqui, se apresenta com inspiração madeirense, juntando na mesma mesa especialidades de leste como pão “rosa”, ajvar, kajmak, pasteta e stelja mas também “manteiga” de lapas.

“Feel the Beet” (beterraba fumada e em pickle, com emulsão de aneto), “Black Hole” (choco, cenoura, chalotas, pimento vermelho e achiote), “Charuto de Sarajevo” (espuma de batata, pão de chá fumado e “tabaco” duvan čvarci) e “Salada Mista” (anchovas, trufa, parmesão e pó de framboesas) são pratos que viajam do menu do 100 para o Castanheiro, mais ou menos transformados, deixando que quem se senta às mesas do Funchal nessa noite possa também viajar até ao número 39 da Rua do Teixeira, no Bairro Alto, em Lisboa.



Para além destes, haverá também pratos criados especialmente para a data, usando os produtos locais, como “Crab My Curry”, com “jacas” (pequenos caranguejos) e caril, “Terra à Vista”, com o peixe pescado pelos chefes na Madeira - assim ajude São Pedro, santo padroeiro dos pescadores -, acompanhado de espinafres e dashi, “Miss Piggy”, porchetta de leitão, topinambur, pimento vermelho e batata trufada, e “Santo Queijo”, uma espuma de requeijão do Santo da Serra e pitangas.

A acompanhar este jantar muito especial, uma harmonização de vinhos especialíssimos, escolhidos por Nuno Faria (um dos sócios do grupo 100 Maneiras e responsável pela área das bebidas) e António Maçanita, ambos à frente do projeto Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões, que produz vinhos em Porto Santo e na Madeira.

Para além das referências deste projeto, a harmonização faz-se, também, com os vinhos Mestiço, a nova marca de vinhos lançada por Ljubomir no passado mês de Abril, e termina com um late harvest 100 Maneiras: Mais Vale Tarde do que Nunca 2015, produzido em parceria com a Real Companhia Velha, no Douro.

As reservas para o jantar de 19/07 já estão disponíveis através do Castanheiro Boutique Hotel:

Tel.: 291 200 100 | [email protected]

R. do Castanheiro 31, Funchal, Madeira

www.castanheiroboutiquehotel.com

www.facebook.com/castanheiroboutiquehotel

www.instagram.com/castanheiro_boutique_hotel/