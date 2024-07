Empresário e ex-ministro espanhol Juan Miguel Villar Mir morre aos 92 anos

O empresário Juan Miguel Villar Mir, antigo ministro das Finanças e ex-vice-presidente do primeiro governo da monarquia espanhola na transição pós-Franco, morreu hoje aos 92 anos, em Madrid.

Natural da capital espanhola, onde nasceu em 30 de setembro de 1931, Juan Miguel Villar Mir era doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica de Madrid, licenciado em Direito pela Universidade Complutense e diplomado em Organização Industrial pelo Economic Development Institute de Washington (EUA).

Iniciou a carreira profissional no ensino e foi professor na Universidade Politécnica de Madrid. Nos anos 60, assumiu os cargos de diretor-geral do Emprego e secretário-geral da Caixa Nacional de Proteção do Trabalho, apostando em 1968 na vida empresarial, com a presidência da Hidro Nitro Española e dos Altos Hornos de Vizcaya e Altos Hornos del Mediterráneo.

Em 1975, foi nomeado ministro das Finanças e vice-presidente para os Assuntos Económicos do primeiro governo da Monarquia, presidido por Arias Navarro, onde permaneceu até 1 de julho de 1976.

A partir deste cargo, iniciou a reforma fiscal com o aumento dos impostos de luxo e de transmissão de propriedade e apresentou às Cortes os projetos de lei do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares.

Regressou depois aos negócios, com especial destaque nas áreas da construção e imobiliário, liderando as empresas Electro de Riesgo, Obrascón, Espacio, Promotora Playas Españolas e Inmobiliaria Umbral.

Com a aquisição da Huarte y Lain em 1999, criou a OHL, uma das mais importantes empresas de construção, na qual adquiriu a totalidade das suas ações em 2006.

Em 21 de junho de 2016, anunciou a sua saída do cargo de Presidente da OHL e passou o testemunho ao seu filho Juan Villar Mir de Fuentes. No entanto, continuou como presidente do Grupo Villar Mir, principal acionista da OHL, até 12 de maio de 2021, data em que se tornou presidente honorário.

Foi ainda vice-presidente do Real Madrid em 1995, durante a presidência de Ramón Mendoza, e em 2006 apresentou-se como candidato nas eleições à presidência do clube.

Villar Mir chegou a ser dono de uma das cinco maiores fortunas espanholas, de acordo com a revista Forbes. No entanto, a partir de 2015, o seu império foi afetado por dívidas excessivas e teve de vender algumas das suas propriedades.